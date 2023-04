Mit Baumaschinen soll das Gelände in einen naturnahen Zustand zurückversetzt werden. Foto: Insel-Bote up-down up-down Neuanpflanzung bis Mitte Mai Föhr: Unerlaubt abgeholzte Fläche in Midlum - Renaturierung geht voran Von Insel-Bote | 12.04.2023, 14:34 Uhr

Die nicht genehmigte Abholzung von 40 Bäumen und Büschen auf einem Grundstück in Midlum hatte für große Aufregung in dem Föhrer Dorf gesorgt. Nachdem der Kreis die Abholzungen im Februar gestoppt hatte, geht es nun darum, das Gelände wieder in einen naturnahen Zustand zu versetzen. Wie und bis wann soll das Gelände renaturiert werden.