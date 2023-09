Unbekannte auf Föhr haben mit Rasierklingen präparierte Wurst-Stücke ausgelegt. Eine Hündin hatte am Mittwoch in einem Wäldchen in Wyk ein Stück davon gefressen und musste anschließend notoperiert werden, sagte Jan Krüger, Sprecher der Polizeidirektion in Flensburg. Dabei sei im Magen des Tieres die scharfe Klinge entdeckt worden.

Die Besitzerin der Hündin, eine Urlauberin, war mit ihren beiden Airedale-Terriern spazieren gegangen und vom Olhörnweg kommend in das Wäldchen gegangen. „Die Hunde hätten sich dann für etwas interessiert, was am Wegrand gelegen hatte“, schreibt Krüger.

Als die Frau die Stelle später erneut durchsuchte, fand sie laut Polizei mindestens einen weiteren gefährlichen Hundeköder und nahm ihn mit. Die Hundehalterin erstattete Anzeige bei der Polizei in Wyk – daraufhin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sowie wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Die Polizei bittet Hundehalter beim Ausführen der Hunde sehr aufmerksam zu sein und sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Tatverdächtigen geben können. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Wyk auf Föhr unter 04681-758980 in Verbindung zu setzen.