Die Menschen haben bei Ihrer True Crime Lesung nicht schreckensbleich den Saal verlassen. Sie fanden es teilweise sogar witzig. Wieso denn das? Da werden immerhin Menschen blutig umgebracht.

Es geht um zwei Mordfälle und speziell der erste ist teilweise so absurd, dass man vor lauter Horror nur noch lachen kann. Dass man sich mit Lachen auch schützt vor der Vorstellung, wie jemand mit einer Kreissäge mühsam eine Leiche zerstückelt. Sie dann in Säcke verpackt und in einen Eiskasten deponiert und dies dann in einem Eissalon versteckt. Es wird vor allem die Mühe beschrieben, wenn zum Beispiel der Kopf festgefroren war. Die Leute können sich gar nicht anders helfen, als zu lachen, um sich zu erleichtern.

In einem früheren Interview zu diesem Thema haben Sie erklärt, wenn Sie einen solchen Text das erste Mal lesen, sind sie auch erschrocken.

Natürlich. Weil das sind Sachen, die man sich nicht vorstellen kann, wozu Menschen fähig sind. Wobei ich eigentlich der Meinung bin, dass wir alle zu allem fähig sind. Das Einzige, was uns davon abhält, ist unsere Erziehung. In jedem von uns wohnt ein Wolf. Gerade die harmlos erscheinenden Menschen haben diese Untiefen. Da ist das so tief abgelagert, dass es so viel Wucht hat, wenn das dann heraus muss.

Das muss ein guter Schauspieler auch können, an solche Gefühle heranzukommen?

Das ist genau die Aufgabe. Man fragt ja immer, wie spielt man einen Mörder. Ich kann als Schauspieler ja keinen Menschen ermorden, um zu spüren, wie sich das anfühlt. Ich muss mir das vorstellen. Das bedeutet, ich muss in meinen eigenen dunklen Keller steigen und gucken, wo sind denn da meine Abgründe? Und mich zu fragen, zu was wäre ich da fähig. Das ist dann zuweilen eine Reise, wo man selber ein bisschen über sich selber erschrickt.

Der Bedarf an Gruselgeschichten ist offensichtlich trotz Weltkrisen da

Es war sehr voll bei Ihrer Lesung. Man sollte doch meinen, angesichts der Weltlage mit den unglaublich vielen Krisen, dass der Bedarf an realem Grusel eigentlich gedeckt ist. Oder nicht?

Offensichtlich nicht. Crime ist ja eine Illustrierten-Beilage, wo diese wahren Fälle erzählt werden. Und da habe ich damals schon gefragt, wer kauft denn so etwas? Da haben die Macher gesagt - sie werden lachen - Frauen zwischen 30 und 50, das ist unserer Kundschaft.

Christian Redl: Jeder Mensch hat seine Schatten. Foto: Jörg Brökel

Das macht mir jetzt Angst.

Diese Frauen lesen mit Begeisterung die abartigsten Fälle. Wahrscheinlich auch, um ihrem eigenen Leben mal zu entkommen und sich vorstellen zu dürfen, wie man das so macht. Was diese Geschichten liefern, sind die vielen Möglichkeiten jemanden umzubringen. Wie raffiniert man planen muss, um den ungeliebten Ehemann zu beseitigen, ohne dass das irgendjemand bemerkt hätte.

Die Griechen sprechen in ihrer Theatertheorie von Katharsis. Man ist dann gereinigt. Sie haben offensichtlich viele Menschen gereinigt in die Föhrer Nacht entlassen.

Es geht in den Geschichten ja auch immer um Beziehung. Und das springt dann schnell über in das Publikum. Wenn ich dann vorlese, dass der Mann in der Mordgeschichte so Eigenarten hatte und so komisch geschnauft hat. Oder, dass er beim Frühstück immer so gesabbert hat. Dann denkt sich die eine oder andere im Publikum, was gefällt mir eigentlich an meinem Partner nicht so gut? Wäre ich in der Lage, ihn mir vom Hals zu schaffen? Das lieben wohl viele Frauen, sich so etwas spielerisch durch den Kopf gehen zu lassen.

Sie sind seinerzeit berühmt geworden mit einem Film, in dem Sie einen Hammermörder spielten. Hatten Sie nicht die Sorge, als Ihnen dieses Format vorgeschlagen wurde, dass Sie ihr Bösewicht-Image noch weiter festlegen?

Nein. Ich hatte sowieso dieses Bösewicht-Image und konnte gar nichts dagegen machen. Am Theater habe ich vorher immer nur Komiker gespielt, was aber keiner im Fernsehgeschäft wahrgenommen hat. Das wollte ja kein Redakteur wissen. Die gehen nicht ins Theater. Im Fernehen hast du dann deine Nische. Aber da kannst du froh sein, wenn du überhaupt eine Nische hast.

Christian Redl will schon bald wiederkommen

Ohne eine Föhr-Frage kann ich Sie aber nicht gehen lassen. Wie war es denn hier ?

Ich komme wieder im November. Es wurde mir gerade gesagt, im November läge hier ein schöner Nebel über der Insel und das liebe ich ja sehr. Es ist ja ein bisschen rentnermäßig hier alles. Aber das kümmert mich gar nicht, darüber kann ich nur lachen. Es ist ein wunderbarer Ort und ich merke jetzt schon am zweiten Tag, wie gut mir das tut. Die Luft, das Laufen und ein bisschen Kaffee trinken. Wunderbar.