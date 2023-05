Die C-Jugend des TSV Amrum konnte mit drei Siegen in die Rückrunde starten. Foto: Klaus Jessen up-down up-down Jugendfußball auf Amrum TSV Amrum: C-Jugend startet erfolgreich in die Rückrunde Von Klaus Jessen/Yannik Burgemeister | 08.05.2023, 17:06 Uhr

Die jungen Fußballer von der Insel Amrum sind mit drei Siegen in das Jahr 2023 gestartet. In der Tabelle bedeutet das Platz zwei hinter dem FSV Wyk-Föhr – doch schon bald steht das Insel-Derby an.