Viele Besucher auf Festplatz Trotz Sturmflut und Regen: Jahrmarkt-Macher auf Föhr ziehen positives Fazit Von Jörg Brökel | 17.10.2023, 15:49 Uhr Viel Regen und viel Wind. Und wenn die Sonne auf dem Jahrmarkt 2023 durchkam, gab es auch schon mal einen Regenbogen. Foto: Kinka Tadsen up-down up-down

Es regnete in Strömen und der Wind blies so stark, dass der Break-Dancer-Chef die Hintergrundbilder an seinem Karussell abbauen ließ. Dennoch ziehen die Jahrmarkt-Macher ein positives Fazit für den Jahrmarkt 2023.