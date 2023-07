Die Band „The Valley“ fand auch im Regen ihr Publikum. Foto: Peter Totzauer up-down up-down Amrum am Wochenende 1000 Menschen besuchen Norddorfer Dorffest und trotzen dem Wetter Von Peter Totzauer | 24.07.2023, 11:29 Uhr

Die Mischung machte es. Es gab Essen, Trinken, Kunsthandwerk und Live-Musik. So konnte das Dorffest in Norddorf am Samstag, 22. Juli, an die 1000 Menschen an die Nordspitze von Amrum locken.