Traditions-Wettbewerb in Oldsum Bundesringreiten auf Föhr: Klarer Sieger im strömenden Regen Von Karim Hmida | 13.08.2023, 17:24 Uhr Bei der Disziplin gilt es, einen Ring vom Galgen zu reißen. In Rot trat der Frauenringreitverein an. Foto: Karim Hmida

Um Geschicklichkeit und Präzision geht es beim Ringreiten. In Oldsum treten in dieser nordfriesischen Traditions-Sportart zu Pferde die vier Föhrer Ringreitvereine gegeneinander an.