Eine der größten Tierschutzorganisationen hat sich jetzt im Fall der Rasierklingenköder auf Föhr eingeschaltet. Am Mittwoch, 13. September, hatte der Hund einer Föhr-Urlauberin, einen solchen präparierten Köder – Wurststücke mit Rasierklingen – im Wäldchen in Wyk gefressen. Die Hündin hatte ein Stück gefressen und musste daraufhin notoperiert werden. Um den Fall aufzuklären, hat People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) nun eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Wer Hinweise gibt, die zur rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen, soll das Geld bekommen.

„Wer auch immer die mit Rasierklingen präparierten Wurststücke ausgelegt hat, muss gestoppt werden, bevor weitere Tiere oder Menschen in Lebensgefahr geraten“ erklärt Monika Moll, Fachreferentin bei PETA. Mit der Belohnungsauslobung solle die Aufklärung der Taten vorangetrieben werden. Menschen, die in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges gesehen haben, sollten dies der Polizei melden. Auch könne PETA direkt telefonisch oder per E-Mail kontaktiert werden.

PETA: Tierquälerei ist kein Kavalierdelikt - Haftstrafen drohen

Tierquälerei sei kein Kavaliersdelikt, so PETA in der Presserklärung vom Freitag, 15. September. Es sei eine Straftat nach Paragraf 15 des Tierschutzgesetzes und könne mit einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet werden. PETA setze regelmäßig Belohnungen in Fällen von misshandelten oder ausgesetzten Tieren aus, um bei der Ermittlung der Tatverantwortlichen zu helfen.

Die Polizei bittet derweil Hundehalter beim Ausführen der Hunde sehr aufmerksam zu sein und sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Tatverdächtigen geben können. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Wyk auf Föhr unter 04681-758980 in Verbindung zu setzen.