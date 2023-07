Karla Becker (l.) ist die jüngste Teilnehmerin beim Gästeturnier. Ihre beste Freundin Ella Tegtmeier unterstützt sie moralisch. Foto: Jan Melchior Bonacker up-down up-down Vorbild Steffi Graf Tennis-Gästeturnier auf Föhr: Zwölfjährige tritt gegen Ranglistenspieler an Von Jan Melchior Bonacker | 28.07.2023, 17:04 Uhr

Das Gästeturnier in Wyk auf Föhr lockt jährlich Tennisspieler aller Altersklassen und Spielstärken an. In diesem Jahr tritt unter anderem die zwölfjährige Karla Becker aus Hamburg an – im Mixed gegen Erwachsene.