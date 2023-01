Am 21. Januar ist internationaler Tag der Jogginghose. Foto: imago/Steinach up-down up-down Internationaler Tag der Jogginghose Wie denken die Menschen auf Föhr über den Schlabberlook? Von Jörg Brökel | 20.01.2023, 16:13 Uhr

2009 dachten sich vier Schüler in Österreich etwas ganz Besonderes aus. Sie riefen ihre Mitschüler auf, am 21. Januar alle in Jogginghosen in die Schule zu kommen. Die Aktion wurde ein voller Erfolg. Seitdem gibt es den internationalen Tag der Jogginghose. Doch was denken die Menschen auf Föhr über den Schlabberlook.