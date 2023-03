Die Müllsammler trotzten dem Wind und befreiten den Nebeler Strand von Unrat. Foto: Kinka Tadsen up-down up-down Beach Clean-Up Amrum Strandreinigung in Nebel: Gäste packen spontan mit an Von Kinka Tadsen | 26.03.2023, 10:52 Uhr

In Nebel auf Amrum beteiligten sich am Wochenende zahlreiche Menschen an einer Strandreinigung. Auch Gäste packten mit an.