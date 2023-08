Der Starkregen am frühen Samstagmorgen sorgte für einen Einsatz der Wyker Feuerwehr. Bei einem Haus am Südstrand hatte der starke Regen dafür gesorgt, dass der Zugang zum Keller vollgelaufen war. Unter der Tür hindurch drang das Wasser in das Haus ein. Die herbeigerufene Löschgruppe setzte eine Pumpe ein, um das hoch stehende Wasser abzupumpen. „Wir hatten das Problem schnell gelöst“, sagte der Wyker Wehrführer Jörg Carstensen.

Durch den starken Regen waren einige Straßen in Wyk überschwemmt. Foto: Feuerwehr Wyk Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch am Rugstieg liefen aufgrund des heftigen Regens mehrere Keller voll. Hier machten sich die Bewohner selber daran, das eingedrungene Wasser abzuschöpfen. Aufgrund der großen Wassermengen innerhalb kurzer Zeit standen auch einige Wyker Straßen unter Wasser. So bildeten sich tiefe Pfützen auf der Strandstraße, Nähe des Rebbelstiegs und auf der Parkstraße. Hier musste die Feuerwehr nicht eingreifen. Die Messstation in Wrixum meldete für Samstag, 26. August, 8,1 Millimeter auf den Quadratmeter. Das entspricht einer Menge von 8,1 Liter. Ähnlich große Mengen waren am 1., 2. und 8. August gemessen worden.