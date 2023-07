Voll konzentriert an der Harfe: Magdalena Hoffmann. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Star-Harfenistin auf Föhr Föhrer Harfenkonzert: „God save the Queen“ in der Boldixumer Kirche Von Jörg Brökel | 18.07.2023, 15:25 Uhr

Knapp 250 Zuschauer wollten in der St. Nicolai-Kirche in Boldixum die Solo-Harfenistin des Symphonie-Orchesters des Bayrischen Rundfunks Magdalena Hoffmann hören. So war der Abend.