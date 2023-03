Überfischung, Seefahrt und Plastikmüll. Den Weltmeeren geht es nicht gut. Foto: www.imago-images.de up-down up-down 15 Jahre Verhandlungen bei der UN Verhaltene Freude auf Föhr und Amrum über UN-Meeresabkommen Von Jörg Brökel | 06.03.2023, 16:53 Uhr

Zum Schluss hatten die Delegationen in New York fast 40 Stunden am Stück verhandelt. Doch nun ist das Abkommen zum Schutz der Weltmeere in trockenen Tüchern. Wie reagieren die Naturschützer auf Föhr und Amrum darauf ?