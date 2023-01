Impression vom Kenknen in Süderende am Silvesterabend auf Föhr. Foto: Gesche Roeloffs up-down up-down Silvester 2022 auf Föhr Silvesternacht auf Föhr: So war das Kenknern in Süderende Von Gesche Roeloffs | 01.01.2023, 12:27 Uhr

Traditionell findet am Jahreswechsel auf Föhr das Kenknern statt, die Föhrer Variante des Rummelpottlaufens. Dieses Jahr ging es in Karins Landcafé in Süderende hoch her. So lief der bunte Abend am Silvestertag.