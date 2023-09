Kritik an Beschlussvorlage Showdown in Wyk auf Föhr: Soll die Nationalparkhalle gekauft werden oder nicht? Von Jörg Brökel | 06.09.2023, 15:24 Uhr Die öffentliche Aufmerksamkeit ist groß: Kauft die Stadt die Nationalparkhalle als Event-Ort? Foto: Anna Goldbach up-down up-down

Am Donnerstag, 7. September, kommt es nun zum finalen Showdown in der Stadtvertretung in Wyk auf Föhr. Es soll endlich über den Kauf der Nationalparkhalle als Veranstaltungsort abgestimmt werden.