Logo NEO Marie-Luise Vollbrecht in Wyk auf Föhr. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Wirbel nach Humboldt-Absage Sex, Gender, Hass im Netz: Marie-Luise Vollbrecht im Interview Von Anna Goldbach | 26.02.2023, 16:45 Uhr

Seitdem die Humboldt-Uni einen Gendervortrag der Biologin Marie-Luise Vollbrecht aus „Sicherheitsbedenken“ abgesagt hat, ist die Wissenschaftlerin eine bekannte Person in der Debatte um Geschlechteridentität. Am Samstag hielt sie einen Vortrag in Wyk. Wir haben vorher mit ihr geschnackt.