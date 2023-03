Der Grabstein von Krassen Roerden gibt nur das Todesjahr sowie die Initialen der Verstrobenen an. Foto: Joachim Taege up-down up-down „Stumme Zeugen“ auf Amrum und Föhr Grabsteine von armen Insulanern sagen wenig über die Toten Von Anna Goldbach | 21.03.2023, 09:46 Uhr

Sie sind stumme Zeugen von dem, was Amrumern und Föhrern vor vielen Jahren widerfahren ist. Dabei gibt es kleine und große Geschichten zu entdecken. Was die Inschriften der sprechenden Steine über das Leben vor hunderten Jahren verraten und welche Einzelschicksale dahinter stecken – das erzählen wir in unserer Serie „stumme Zeugen“.