Anspruchsvolle Arbeiten im neuen Gewerbepark. Bauherr Wolfgang Müller ist trotzdem zufrieden. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Schwierige Bauarbeiten Föhrer Projekt geht voran: Gewerbepark steht auf 300 Pfählen Von Jörg Brökel | 31.03.2023, 16:33 Uhr

Der Bau des „Greenparks“ in der Marsch geht gut voran. Aufgrund des nassen Torfuntergrundes müssen die Gebäude auf Föhr auf 300 Gründungspfählen stehen. Was in den nächsten Monaten alles noch so passiert im Norden von Wyk.