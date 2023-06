Was als Kunstprojekt gedacht war, feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Jörg Stauvermann steckt hinter der Satirezeitung „Alles, alles Gute“. Foto: Anna Goldbach up-down up-down 10. Geburtstag von „Alles, alles Gute“ Was die Satire von Jörg Stauvermann darf – und was nicht Von Anna Goldbach | 15.06.2023, 18:05 Uhr

Was darf Satire? Und was kann Satire auf Föhr überhaupt? Zum 10. Geburtstag seiner Satirezeitung „Alles, alles Gute“ haben wir Gründer Jörg Stauvermann in seinem Studio besucht. Er hat nicht nur gute Nachrichten.