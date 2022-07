Zu Beginn der Saison war es vergleichsweise leer auf Föhr. FOTO: Mahé Crüsemann up-down up-down Tourismus in Nordfriesland Weniger Urlauber: Warum auf Föhr diesen Sommer bisher weniger los war Von Mahé Crüsemann | 21.07.2022, 09:07 Uhr | Update vor 49 Min.

Der Sommer 2022 ist in vollem Gange, es darf wieder überall hingereist werden. Auf der Insel Föhr scheinen in diesem Jahr jedoch bislang weniger Urlauber anzukommen als in den Jahren zuvor. Shz.de hat bei der Föhr Tourismus GmbH und der Reederei nachgefragt.