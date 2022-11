Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Vandalismus auf Föhr Unbekannte verwüsten Rüm-Hart-Schule mit gestohlenem Feuerlöscher Von Bastian Fröhlig | 16.11.2022, 12:30 Uhr

In der Rüm-Hart-Schule in Wyk auf Föhr haben am Dienstagabend (15. November) bislang unbekannte Täter gewütet. Mit einem gestohlenen Feuerlöscher verwüsteten sie die Grundschule.