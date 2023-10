Ab Donnerstag, 19. Oktober, kommt es zu ersten Beeinträchtigungen auf den Fährlinien zwischen den Inseln Föhr und Amrum, den Halligen und dem Festland. Denn während an der Ostseeküste das Wasser über die Ufer steigen wird, bringt die Flut hier nicht genügend Wasser zurück. Vorhergesagt ist ein Rekordniedrigwasserstand von 1,90 Meter unter dem normalen Niedrigwasser. „Einen solchen Stand hatten wir vor etwa sieben Jahren das letzte Mal. Zu der Zeit war es im Februar“, erklärt Nick Obert, Leiter Be- und Vertrieb bei der W.D.R., auf Anfrage von shz.de. Obert sagt zudem, dass es sehr ungewöhnlich sei, drei Tage hintereinander starken Ostwind zu haben.

Aufgrund dieses Rekordniedrigwassers sind die Fähren gezwungen, so lange in den Häfen zu bleiben, bis der Wasserstand für die Weiterfahrt ausreicht. Es fehlt also sprichwörtlich „die Handbreit Wasser unterm Kiel“. Dadurch kommt es zu Änderungen und Ausfällen einiger Verbindungen. Laut Information der W.D.R. liegt zwischen dem Höchst- und Niedrigpegel innerhalb von sieben Tagen eine Differenz von sechs Metern.

Fahrgäste sollen sich auf den Internetseiten der W.D.R. informieren

Geduld ist also bei den Urlaubern und auch Pendlern gefragt. Während Wetter und Niedrigwasser nicht beeinflussbar sind, versucht die Reederei ihre Passagiere bestmöglich zu informieren. Auf der Internetseite der Reederei und auch in den sozialen Medien, werden so zeitnah wie möglich alle Änderungen und Ausfälle bekanntgegeben.

Geduld ist gefragt bei den Fahrgästen. Foto: Jörg Brökel

Während die Situation am Donnerstag, 19. Oktober, noch nicht so angespannt ist, kündigt die W.D.R. bereits jetzt an, dass es am Freitag, 20. Oktober, und Samstag, 21. Oktober, bereits ab 8 Uhr bis hin zum Abend zu Ausfällen im Fährverkehr und Verzögerungen bei der Fahrzeugverladung kommen wird.

Unternehmen erwartet, dass viele Fähren später ablegen werden

Die Wyker Dampfschiffs-Reederei wird laut Nick Obert aber versuchen, „alle Ausfälle zu kompensieren, damit jeder, der auf eine Insel oder zurück aufs Festland möchte, auch die Möglichkeit dazu hat.“ „Aber es wird so sein, dass sich alle Fahrten um mehrere Stunden nach hinten verschieben werden“, sagt der W.D.R.-Mitarbeiter.