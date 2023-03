Ein Expertenteam untersucht das Brandhaus in der Strandstraße in Wyk. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Ermittlungen in Wyk gestartet Reetdachhausbrand in der Strandstraße: Spürhunde auf Föhr Von Jörg Brökel | 28.03.2023, 15:16 Uhr

Ein Expertenteam aus Kripo, Brandermittlern des Landeskriminalamtes (LKA) und Hundeführerinnen mit Brandspürhunden haben sich am Dienstag, 28. März, an der Ruine des Hauses an der Strandstraße getroffen.