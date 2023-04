Eher Teststrecke als Fahrradweg. Viele Wurzeln drücken den Asphalt hoch. Foto: Jörg Brökel up-down up-down 27 Maßnahmen geplant Radwegekonzept für Föhr: Es ist alles nicht so einfach Von Jörg Brökel | 27.04.2023, 16:53 Uhr

Fahrradfahrer auf der Insel brauchen auf vielen Wegen entweder einen sehr gut gefederten Sattel oder guten Nerven. Am besten beides. Mit einem Radwegekonzept will die Insel beim Radverkehr durchstarten. Doch vieles lässt sich nicht so schnell umsetzen.