Polarlicht über der Wrixumer Mühle. Mit Mond und Venus. Foto: Jörg Schindler-Schwabedissen up-down up-down Naturphänomen Polarlichter glühen über Wrixumer Mühle auf Föhr Von Jörg Brökel | 24.04.2023, 14:51 Uhr

Die „Aurora borealis“, lateinisch für Polarlicht, ist ein Naturphänomen, was normalerweise in Polarregionen auftritt. Wie der Name ja auch vermuten lässt. Doch in den vergangenen Tagen war das magische Schauspiel bis am Alpenrand zu sehen. Was steckt dahinter?