Telekom-Werbung auf Schaltkasten in Wyk Foto: Jörg Brökel Telekom Werbung auf Föhr Pinke Werbung macht Stadt Wyk nervös Von Jörg Brökel | 10.02.2023, 14:10 Uhr

Die Glasfaser ist auf dem Weg nach Föhr. Bis zum Jahresende sollen viele Haushalte in Wyk und Oldsum die Chance erhalten, sich an das schnelle Internet anzuschließen. Doch es gibt eine gewisse Irritation, was die Werbung angeht.