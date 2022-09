Im November könnte der Abbau fortgesetzt werden. Foto: Anna Goldbach up-down up-down Kommentar Passt zu Föhr! Warum die neue Mittelbrücke in Wyk was Gutes hat Von Anna Goldbach | 23.09.2022, 13:50 Uhr

Eines wurde in der Einwohnerversammlung deutlich: Was neu ist, ist erstmal schlecht. Wieso das Festhalten an Altem zwar nachvollziehbar, aber nicht immer richtig ist. Ein Kommentar von Anna Goldbach.