Kerren Prasser und Finja Wieghorst bedienen erste Kunden in der neuen Wyker Poststelle Foto: Jörg Brökel up-down up-down Postprovisorium auf Föhr beendet Die neue Poststelle auf Wyk nimmt ihren Betrieb auf Von Jörg Brökel | 01.02.2023, 14:41 Uhr

Nach fast zwei Jahren Container-Provisorium in Hafennähe hat die Post in Wyk jetzt eine neue Heimat gefunden. Ab sofort können die Kunden ihre Briefe und Pakete in der Poststelle in der neuen Tankstelle am Kreisel abgeben. Doch es gibt auch Kritik an dieser Lösung.