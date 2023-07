Museumsleiterin Jutta Kollbaum-Weber zeigt es: Zehn Föhrer Protagonisten kommen in der neuen Ausstellung zu Wort. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Lage, Heimat, Gemeinschaft, Bräuche Neue Ausstellung im Haus Jansen: Föhr-schlau in 60 Minuten Von Jörg Brökel | 17.07.2023, 16:25 Uhr

Über die Föhrer Historie kann man sich im Friesenmuseum in Wyk bestens informieren. Aber was ist eigentlich mit dem Leben auf der Insel in der Gegenwart? Eine neue Ausstellung auf dem Museumsgelände soll Besuchern auch Einheimischen einen Eindruck davon vermitteln, was die Insel bis heute prägt.