Die alte und neue Wehrführung: (von links) Jan Schmuck, Oliver Ziegler, Andre Neumann und Bürgermeister Cornelius Bendixen. Foto: Ralf Hoffmann up-down up-down Erneuerbare Energien und Feuerwehr Nebel auf Amrum: Oliver Ziegler als Wehrführer wiedergewählt Von Ralf Hoffmann | 04.01.2023, 11:12 Uhr

In seiner letzten Sitzung des vergangenen Jahres standen im Gemeinderat Nebel viele wichtige Entscheidungen an. So wurde auch das Raumkonzept des neuen Haus des Gastes vorgestellt. Und bei der Ortsfeuerwehr ändert sich personell einiges.