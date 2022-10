Nach einer Auseinandersetzung in Wyk hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei in Wyk 2022 Föhr: Männer prügeln sich – und zeigen sich gegenseitig an Von Jonas Bargmann | 28.10.2022, 15:28 Uhr | Update vor 16 Min.

Ein 17-jähriger Jugendlicher und ein 22-Jähriger waren in der Nacht zum Sonntag auf Föhr in Streit geraten. Schließlich griffen sie sich laut Polizei gegenseitig an.