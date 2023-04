Dominik Cloudt ist der neue Betreiber der „Kombüse“. Foto: Ralf Hoffmann up-down up-down Neue Gastronomie Nach Leerstand: Restaurant am Strand auf Amrum neu eröffnet Von Ralf Hoffmann | 11.04.2023, 09:31 Uhr

In Zeiten, wo wegen Personalmangels Restaurants eher geschlossen werden, ist eine Neueröffnung eine gute Nachricht für Amrumer und Gäste. Am 1. April eröffnete die „Kombüse“ in Norddorf im Obergeschoss des Naturzentrums Maritur am Norddorfer Strand.