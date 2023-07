Immer noch viele Besucher wollen die Ausstellung „Auf das große Westmeer schauend“ sehen. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Führungen, Künstler und Lesung Museum Kunst der Westküste auf Föhr feiert Geburtstag: Was die Besucher erwartet Von Jörg Brökel | 31.07.2023, 16:57 Uhr

Mit 14 Jahren befindet sich ein junger Mensch in der Orientierungsphase seines Lebens. Da wird ausprobiert und getestet. Anders sieht das beim Museum Kunst der Westküste (MKdW) auf Föhr aus. Das hat sich in den vergangenen Jahren zu einem bedeutenden Bestandteil des kulturellen Lebens in Schleswig-Holstein entwickelt hat.