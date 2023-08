Alte Bilder treffen auf Realität Kunstspaziergänge des MKdW – wie hat sich Föhr in den letzten 100 Jahren verändert? Von Jörg Brökel | 10.08.2023, 13:35 Uhr Kunstspaziergänge gerne auch mit App: Museumsführerin Katrin Petersen und Öffentlichkeitsarbeiterin Marlene Röker freuen sich über das neue Angebot. Foto: Jörg Brökel up-down up-down

Irgendwie lag die Idee in der Luft: oder besser gesagt in der frischen Föhrer Luft. Denn der Maler Otto Heinrich Engel hat viele Bilder auf Föhr gemalt. Und einige dieser Bilder besitzt das Museum Kunst der Westküste (MKdW). Was lag nun also näher, die Bilder mit der Realität des Jahres 2023 zu vergleichen: Bei einem kleinen Spaziergang unter kundiger Führung.