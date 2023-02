Erst ein halbes Jahr nach seinem Tod hat man die Leiche von Ceetin K. in den Amrumer Dünen gefunden. Foto: Polizei Flensburg up-down up-down Mord an Ceetin K. auf Amrum „Nie gewollt“: Amrumerin wegen Beihilfe zum Totschlag verurteilt Von Anna Goldbach | 16.02.2023, 15:17 Uhr

Am letzten von acht Prozesstagen wurde die heute 22 Jahre alte Amrumerin schuldig gesprochen. Ihr war von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden, am 27. April 2017 Beihilfe zum Totschlag geleistet zu haben. Der damalige Lebensgefährte sowie der Bruder der Angeklagten wurden in einem ersten Verfahren bereits wegen Mordes verurteilt.