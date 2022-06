FOTO: Frédéric Pacorel MKdW-Ausstellung in Monaco 13 Föhrerinnen tanzten in Friesentracht vor Fürst Albert Von Anna Goldbach | 01.06.2022, 17:59 Uhr

Was das Museum Kunst der Westküste und das Musée oceanographique de Monaco eint, ist die Liebe zum Meer und zur Küste. Mit ein Grund, warum 24 Werke aus der MKdW-Sammlung nun in Monaco hängen - und wieso 13 Föhrerinnen in Friesentracht auf der Dachterrasse tanzten.