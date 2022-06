FOTO: Anna Goldbach Neue Ausstellung im Museum Kunst der Westküste Größte Ausstellung von Künstler Günter Zachariasen auf Föhr Von Anna Goldbach | 16.06.2022, 16:50 Uhr

Es sind gleich zwei Premieren: Zum einen ist es die größte Ausstellung in einem Museum des auf Sylt geborenen Künstlers Günter Zachariasen, die es in Deutschland je gab. Zum Anderen ist es das erste Mal, dass man sich im MKdW in diesem Ausmaß mit abstrakter Kunst befasst.