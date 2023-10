Wyk kein Ort der Stille Mittelbrückenteile mit der WDR-Fähre auf Föhr angekommen Von Jörg Brökel | 05.10.2023, 17:06 Uhr Brückenteile werden auf das Transportschiff MS Braune umgeladen Foto: Jörg Brökel up-down up-down

Eine Brücke geht in die Luft. Am frühen Morgen schwebten im Wyker Hafen erste Plattformteile der Mittelbrücke am Kran. So geht es weiter.