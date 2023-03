Helfer von der Nachbarinsel Amrum kümmerten sich am Sonntag um die Nachlöscharbeiten auf Föhr. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Feuer auf Föhr in der Nacht Video: Reetdachhaus in Wyk brennt in der Nacht komplett nieder Von Lea Sarah Pischel | 19.03.2023, 16:28 Uhr | Update vor 22 Min.

Ein Reetdachhaus in Wyk auf Föhr ist in der Nacht zum Sonntag komplett niedergebrannt. Das Doppelhaus stand nahe am Meer. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.