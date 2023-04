Mehr als tausend Besucher kamen. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Lasershow in Wyk auf Föhr Video: So war die Show am Wyker Binnenhafen an Gründonnerstag Von Anna Goldbach | 07.04.2023, 14:40 Uhr

Am Donnerstagabend wurden auf Föhr die Osterfeiertage und auch die Saison 2023 eingeleitet. Die Lasershow, die sonst im Bereich der Mittelbrücke am Sandwall veranstaltet wurde, fand dabei erstmalig am Binnenhafen statt. Unser Reporter hat die schönsten Impressionen in einem Video eingefangen.