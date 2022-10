Minigolf erfreut sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Kampf um Platz auf Föhr Bekommt Wyk einen neuen Minigolfplatz? Das sagen die Politiker Von Anna Goldbach | 27.10.2022, 13:14 Uhr

Was soll in Wyk mit der Fläche zwischen Stockmannsweg, Badestraße und Ölhornweg geschehen? Bekommt die Insel dort eine neue Minigolfanlage? Darüber hat am Mittwochabend der Bau- und Planungsausschuss auf Föhr gestritten.