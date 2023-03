Große Runde zum Thema Friesisch in der Bibliothek der Ferring Stiftung Foto: Jörg Brökel up-down up-down Besuch in der Ferring-Stiftung Minderheitsbeauftragter trifft friesisches KiKaninchen in Alkersum auf Föhr Von Jörg Brökel | 17.03.2023, 15:39 Uhr

Hoher Besuch in der Ferring-Stiftung in Alkersum. Der Minderheitenbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein Johannes Callsen war zusammen mit zwei Mitarbeiterinnen der Landesregierung vor Ort in Alkersum. Es ging um Lehrbücher, Schulunterricht und um das KiKaninchen auf friesisch.