Foto: Anna Goldbach Bürgermeisterwahlen auf Inseln Erste Gemeindesitzungen auf Föhr und Amrum – Midlum findet keinen Bürgermeister Von Jörg Brökel | 09.06.2023, 15:49 Uhr

Hoffentlich wird das nicht eine Dauerserie. Statt DSDS heißt es MSDB: Midlum sucht den Bürgermeister. Denn während in vier Gemeinden auf Amrum und Föhr die Wahlen in den Gemeinderäten zum neuen Bürgermeister glatt durchgingen, fand sich in Midlum kein Mann und keine Frau für das Amt.