Parkstraße liegt direkt am Wald. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Hier haben Leser das Wort Leserbrief: Gegen Minigolfplatz an der Parkstraße in Wyk auf Föhr Von Insel-Bote | 09.03.2023, 14:20 Uhr

Hier haben unsere Leser das Wort – diesmal zu der Neufassung des Bebauungsplans 18 an der Parkstraße in Wyk. Unser Leser Boy Bendixen befürchtet, dass der Bestandsschutz für den Wald dann nur noch eingeschränkt gilt. Herr Bendixen hat an der Parkstraße seinen Zweitwohnsitz und vermietet dort auch an Gäste.