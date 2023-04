Die MS „Eilun“ vor Wittdün. Foto: Gerd Arnold up-down up-down Unterwegs im Wattenmeer „Leinen los“ für Amrums letzten Ausflugsschiffer und seine MS „Eilun“ Von Gerd Arnold | 13.04.2023, 15:55 Uhr

Kapitän Bandix Tadsen ist pünktlich in die Saison gestartet und tourt wieder durchs Wattenmeer vor Amrum. Schon seit 40 Jahren hat die Kapitänsfamilie das Ruder der MS „Eilun“ in der Hand. Und das soll auch so bleiben.