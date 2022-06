FOTO: Wolfram Wildner up-down up-down Die Schule auf Hooge liegt auf der Ockelützwarft. Lehrersuche, Schülerzahlen Unterricht auf Hooge und Co.: So geht‘s Nordfrieslands Hallig-Schulen Von Birger Bahlo | 23.06.2022, 16:46 Uhr

Für die Halligschule auf Hooge wurde extra in den sozialen Medien nach einer Lehrkraft gesucht. So sieht die Lage in den Mini-Schulen derzeit aus.