Andreas Buzalla nahm zu Coronazeiten das erste Mal virtuell von Berlin aus am Lauf teil. Foto: Privat up-down up-down Muko-Lauf auf Amrum Ein Berliner Läufer erzählt, was den Amrumer Lauf so besonders macht Von Anna Goldbach und Michael Hoff | 25.05.2023, 18:28 Uhr

Schon zum 20. Mal jährt sich der Amrumer Mukolauf und das fest im Inseljahreskalender verankerte Ereignis kommt in Sicht. Wahl-Amrumer Andreas Buzalla ist seit Jahren dabei. In diesem Jahr läuft er allerdings virtuell mit. Uns hat der 44-Jährige erzählt, was den Lauf für die Teilnehmer so besonders macht.