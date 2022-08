Dr. Katrin Hippel, die Mit-Kuratorin der Ausstellung, führte den Hessischen Kultusminister Prof. Dr. Alexander Lorz und Schleswig-Holsteins Kulturministerin Karin Prien durch die Ausstellung. FOTO: MKdW up-down up-down Ministerin im MKdW auf Föhr Karin Prien besucht Ausstellung zur Provenienzforschung Von Insel-Bote | 11.08.2022, 16:17 Uhr

In seiner aktuellen Ausstellung widmet sich das Museum Kunst der Westküste (MKdW) der Provenienzforschung am Beispiel eines Liebermann-Werkes. Wie wichtig die Erforschung der Herkunft und Geschichte eines Bildes ist, machte auch Bildungsministerin Karin Prien bei ihrem Föhr-Besuch am Mittwoch deutlich.