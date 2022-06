Corona-Teststelle FOTO: Peter Kneffel up-down up-down Sylt, Föhr, Amrum, Niebüll und Husum Diese Teststationen bieten weiterhin kostenlose Bürgertests an Von Anna Goldbach | 27.06.2022, 17:12 Uhr

Ab dem 30. Juni soll ein Corona-Schnelltest drei Euro kosten. Dann nämlich tritt die neue Testverordnung in Kraft. Weiterhin kostenfreie Schnelltests bieten die Teststationen der Gesundheitsdienst C und P Schleswig-Holstein GmbH an.